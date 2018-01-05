Aydın Boysan kimdir son dakika Aydın Boysan kaç yaşında öldü?sorularının yanıtları merak ediliyor. Mimar ve gazeteci Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu bugün Ulus'taki evinde hayatını kaybetti. Hayata gözlerini yuman Aydın Boysan ölüm haberi şoke etti. Aydın Boysan, İstanbul doğumlu olmasına karşın aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur. 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. İşe merak edilen Aydın Boysan kimdir son dakika Aydın Boysan kaç yaşında öldü? Sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde sizlerle…

Mimar, gazeteci ve yazar Aydın Boysan 97 yaşında hayatını kaybetti. Aydın Boysan'ın oğlu Burak Boysan acı haberi doğruladı. Münir Özkul'un ardından Aydın Boysan'ın vefatı, bir günde gelen ikinci acı haber oldu.

Sanatcı Mustafa Alabora, Aydın Boysan'la ilgili olarak katıldığı televizyon programında şunları söyledi:

Gerçekten çok fena. Münir ağabeye üzülürken Aydın ağabeyin de kaybını öğrendim. Aydın ağabey bana kaybolma derdi. Kaybolmamak için konuşuyorum. Aydın ağabey ile dostluğumuz sofralarda başladı ama oğlu gibi sevdi sağolsun. Bizim dostluğumuz şöyle başladı. Bitkiler ve çiçeklerle başladı. İkimiz de bitkilere ve çiçeklere çok düşkündük. Doğaya çok düşkün bir adamdı. İnanılmaz derecede bilgi birikimi olan bir adamdı. Kuşaklar arasında hiçbir ayrıcalık görmezdi.

AYDIN BOYSAN KİMDİR?

Aydın Boysan, İstanbul doğumlu olmasına karşın aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur.

1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü.

Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır.

1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu. Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

MİMARLIK KARİYERİ BOYUNCA TASARLADIĞI YAPILAR

Hakkâri vilâyet konağı (ilk projesi).

Hürriyet Medya Towers, Güneşli, İstanbul.

Sütlüce’deki Arçelik binası.

Arçelik Çayırova Fabrikası, İstanbul, 1967

Nasaş Alüminyum Tesisleri, Gebze-Kocaeli[3]

Turistik Otel Termal, Uludağ-Bursa

Eczacıbaşı binası (Şimdi yıkıldı, yerinde Kanyon Alışveriş Merkezi var).

İpekkağıt Karamürsel yapısı.

Orhangazi Döktaş binası.

Çorlu Aymar binası.

Mimar Sinan Üniversitesi Kültür Merkezi.

Çatalca'daki Nesin Vakfı binaları restorayonu.

AYDIN BOYSAN’IN KİTAPLARI

Mizah Paldır Güldür

Yangın Var

Umut Simit

Yalan

Oldu mu Ya!

Fısıltı

Dostluk

Aldanmak

Söylesem Bir Türlü

Dünyayı Severek

Yollarda

Uzaklardan

Yıl 2046 Uzay Anıları

İstanbul Esintileri

Leke Bırakan Gölgeler

Yaşama Sevinci

Sev ve Yaşa

Damlalar

Zaman Geçerken

Aynalar

Yüzler ve Yürekler

Felekten Bir Gün

İstanbul'un Kuytu Köşeleri

Neşeye Şarkı

Nereye Gitti İstanbul?

Merak Uyanınca

Uzun Yaşamanın Sırrı

Hayat Tatlı Zehir

Ayıp Olmadan

Şerefe

Binbir Yaşam Sahnesi

Yıldızlardan Bile Uzaklarda

Bir Ömür yetmiyor

Ne Hos Zamanlardi

aydın

Bursa

Çorlu

Hakkâri

Hürriyet

istanbu