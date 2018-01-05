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Aydın Boysan kimdir son dakika Aydın Boysan kaç yaşında öldü?

Aydın Boysan kimdir son dakika Aydın Boysan kaç yaşında öldü? sorularının yanıtları merak ediliyor. Ölüm haberlerinin ardı arkası bugün kesilmiyor. Türk mimar ve usta gazeteci Aydın boysan hayatını kaybetti. Peki Aydın Boysan kimdir? Sevenlerini yasa boğan ölüm haberi az önce alındı. Münir Özkul’un ölüm haberinin ardından Aydın Boysan ölüm haberi herkesi şoke etti. Aydın Boysan, İstanbul doğumlu olmasına karşın aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur. Renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu Ulus'taki evinde az önce hayatını kaybetti. Ünlü medyacı Aydın Boysan bugün hayata gözlerini yumdu. Sevenlerini şoke eden Aydın Boysan son dakika ölüm haberi ile ilgili detaylı bilgi haberimizde eyr alıyor. Aydın Boysan Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır. İşte şoke eden Aydın Boysan kimdir son dakika Aydın Boysan kaç yaşında öldü? sorularının yanıtları haberimizde!

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Aydın Boysan kimdir son dakika Aydın Boysan kaç yaşında öldü?sorularının yanıtları merak ediliyor. Mimar ve gazeteci Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu bugün Ulus'taki evinde hayatını kaybetti. Hayata gözlerini yuman Aydın Boysan ölüm haberi şoke etti. Aydın Boysan, İstanbul doğumlu olmasına karşın aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur. 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. İşe merak edilen Aydın Boysan kimdir son dakika Aydın Boysan kaç yaşında öldü? Sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde sizlerle…

 

Mimar, gazeteci ve yazar Aydın Boysan 97 yaşında hayatını kaybetti. Aydın Boysan'ın oğlu Burak Boysan acı haberi doğruladı. Münir Özkul'un ardından Aydın Boysan'ın vefatı, bir günde gelen ikinci acı haber oldu.
 
Sanatcı Mustafa Alabora, Aydın Boysan'la ilgili olarak katıldığı televizyon programında şunları söyledi:
 
Gerçekten çok fena. Münir ağabeye üzülürken Aydın ağabeyin de kaybını öğrendim. Aydın ağabey bana kaybolma derdi. Kaybolmamak için konuşuyorum.   Aydın ağabey ile dostluğumuz sofralarda başladı ama oğlu gibi sevdi sağolsun. Bizim dostluğumuz şöyle başladı. Bitkiler ve çiçeklerle başladı. İkimiz de bitkilere ve çiçeklere çok düşkündük. Doğaya çok düşkün bir adamdı. İnanılmaz derecede bilgi birikimi olan bir adamdı. Kuşaklar arasında hiçbir ayrıcalık görmezdi. 

 

AYDIN BOYSAN KİMDİR?

Aydın Boysan, İstanbul doğumlu olmasına karşın aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur.

1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü.

Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır.

1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu. Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.

MİMARLIK KARİYERİ BOYUNCA TASARLADIĞI YAPILAR
 
Hakkâri vilâyet konağı (ilk projesi).
Hürriyet Medya Towers, Güneşli, İstanbul.
Sütlüce’deki Arçelik binası.
Arçelik Çayırova Fabrikası, İstanbul, 1967
Nasaş Alüminyum Tesisleri, Gebze-Kocaeli[3]
Turistik Otel Termal, Uludağ-Bursa
Eczacıbaşı binası (Şimdi yıkıldı, yerinde Kanyon Alışveriş Merkezi var).
İpekkağıt Karamürsel yapısı.
Orhangazi Döktaş binası.
Çorlu Aymar binası.
Mimar Sinan Üniversitesi Kültür Merkezi.
Çatalca'daki Nesin Vakfı binaları restorayonu.
 
AYDIN BOYSAN’IN KİTAPLARI
 

 
 
Mizah Paldır Güldür
Yangın Var
Umut Simit
Yalan
Oldu mu Ya!
Fısıltı
Dostluk
Aldanmak
Söylesem Bir Türlü
Dünyayı Severek
Yollarda
Uzaklardan
Yıl 2046 Uzay Anıları
İstanbul Esintileri
Leke Bırakan Gölgeler
Yaşama Sevinci
Sev ve Yaşa
Damlalar
Zaman Geçerken
Aynalar
Yüzler ve Yürekler
Felekten Bir Gün
İstanbul'un Kuytu Köşeleri
Neşeye Şarkı
Nereye Gitti İstanbul?
Merak Uyanınca
Uzun Yaşamanın Sırrı
Hayat Tatlı Zehir
Ayıp Olmadan
Şerefe
Binbir Yaşam Sahnesi
Yıldızlardan Bile Uzaklarda
Bir Ömür yetmiyor
Ne Hos Zamanlardi
 
aydın
 
Bursa
 
Çorlu
 
Hakkâri
 
Hürriyet
 
istanbu

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