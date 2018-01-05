Aydın Boysan kimdir son dakika Aydın Boysan kaç yaşında öldü?
Aydın Boysan kimdir son dakika Aydın Boysan kaç yaşında öldü? sorularının yanıtları merak ediliyor. Ölüm haberlerinin ardı arkası bugün kesilmiyor. Türk mimar ve usta gazeteci Aydın boysan hayatını kaybetti. Peki Aydın Boysan kimdir? Sevenlerini yasa boğan ölüm haberi az önce alındı. Münir Özkul’un ölüm haberinin ardından Aydın Boysan ölüm haberi herkesi şoke etti. Aydın Boysan, İstanbul doğumlu olmasına karşın aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur. Renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu Ulus'taki evinde az önce hayatını kaybetti. Ünlü medyacı Aydın Boysan bugün hayata gözlerini yumdu. Sevenlerini şoke eden Aydın Boysan son dakika ölüm haberi ile ilgili detaylı bilgi haberimizde eyr alıyor. Aydın Boysan Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır. İşte şoke eden Aydın Boysan kimdir son dakika Aydın Boysan kaç yaşında öldü? sorularının yanıtları haberimizde!
Aydın Boysan kimdir son dakika Aydın Boysan kaç yaşında öldü?sorularının yanıtları merak ediliyor. Mimar ve gazeteci Aydın Boysan organ yetmezliği sonucu bugün Ulus'taki evinde hayatını kaybetti. Hayata gözlerini yuman Aydın Boysan ölüm haberi şoke etti. Aydın Boysan, İstanbul doğumlu olmasına karşın aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur. 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. İşe merak edilen Aydın Boysan kimdir son dakika Aydın Boysan kaç yaşında öldü? Sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde sizlerle…
AYDIN BOYSAN KİMDİR?
Aydın Boysan, İstanbul doğumlu olmasına karşın aslen Rizelidir. Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan’ın oğludur.
1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü.
Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır.
1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu. Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı.
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