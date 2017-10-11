Aydın’da domuz istilası başladı

Aydın’da çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlar dağlardan yerleşim birimlerine kadar indi. Köşk ilçesinde sürüler halinde dolaşmaya başlayan domuzlar tarım alanlarındaki zararlarının yanında trafiği de olumsuz etkilemeye başladı. Aydın’ın Köşk ilçesinde aniden yola çıkan domuz sürüsü trafik kazasına neden oldu. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken iki domuz da telef oldu.

Yılın her mevsiminde tarımın yapıldığı Aydın’da vatandaşlar artan domuz popülasyonundan şikayetçi olarak sürek avının sürekli serbest olmasını istedi. Eskiden sadece dağlarda görülen yaban domuzlarının bugün artık ovalara indiğini hatta köylerde bile evlerin çevresindeki ürünlere zarar vermeye başladığını belirten vatandaşlar “Eskiden sadece dağlarda ormanlık alanlarda domuz olurdu. Nedense Milli Parklar Müdürlüğü’nün gözünde domuzlar sanki insanlardan daha değerli. Vurana ceza kesiliyor. Biz zarar gördüğümüzde kimse bizim yanımızda olmuyor” diye konuştular.

Köşk Baklaköy Mahallesi’nde seyir halinde olan 20 EY 464 plakalı Otomobil aniden sürü halinde yola çıkan domuz sürüsüne daldı. Kazayı araç sürücüsü ve yolcular yara almadan atlatırken araçta maddi hasar meydana geldi. Sürüde bulunan iki domuz ise telef oldu. Özellikle hava karardıktan sonra karayoluna sürü halinde sürekli domuzların çıktığını ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirten vatandaşlar Aydın’da domuz avının sürekli serbest bırakılmasını ve domuz öldüren avcıların da ziraat odalarınca ödüllendirilmesini istediler.