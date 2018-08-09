Aydın'da otomobille uçuruma düşen iki kişi kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Soner Bilara yönetimindeki 09 AAT 048 plakalı otomobil, Danişment mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma düştü.

Araçta sıkışan sürücü Soner Bilara ve yanındaki arkadaşı Onur Zirek, telefonla polisten yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgenin sarp olması nedeniyle ekipler otomobilin bulunduğu yere güçlükle ulaştı.

İtfaiye ve AFAD görevlileri, araçtan alıp sedyeye koydukları yaralıları halat yardımıyla yukarıya çıkarmaya çalıştı.

Ekipler, yaralıları yukarı çekmekte güçlük yaşayınca jandarma ve çevredeki vatandaşların da yardımıyla iki arkadaş çıkartıldı.

Bölgede 2,5 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.