Aydın'da yıldırım düşmesi sonucu 39 hayvan telef oldu

Olay Kuyucak’a bağlı Pamukören Mahallesi Kayran Mevki Göçgün Mezrasında meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu Mehmet Ay’a ait bir ahılda bulunan 36’sı anaç koyun 3’ü koç olmak üzere toplam 39 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ay’ın toplam 72 küçük baş hayvanı bulunduğu öğrenilirken hayvancılıkla geçimini sağlayana aile büyük üzüntü yaşadı. Kuyucak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek zarar tespitinde bulunurken olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.