Aydın'da yol çalışması yapan iş makinesi yayayı ezdi

Tekirdağ’ın çorlu ilçesinden gezmeye geldiği Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iş makinesinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kaza bu gün sabah saatlerinde meydana geldi. Kuşadası sahili Atatürk bulvarında yol çalışması yapan Aydın Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi, geri geri gelirken, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ayşe Kaynadır ile Aylin Akkurt’a çarptı. Arka sağ tekerleğin altında kalarak feci şekilde ezilen 46 aşındaki Ayşe Kanadır ağır yaralandı. Olay yerine gelin 112 ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, ancak Kaynadır’ı kurtaramadı. Kazada yaralanan Aylin Akkurt ise Kuşadası devlet hastanesinde ayakta tedavi edildi.

Tedavisinin ardından taburcu olan Aylin Akkurt , “iş makinelerinin çalıştığı sahil bandında hiçbir önlemin alınmadığını ,iş makinesinin geri sinyalinin bulunmadığını ayrıca iş makinesini kullanan sürücünün operatör belgesinin bulunmadığını öne sürdü.

Çorlu’da Sigorta acentesi sahibi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Kaynadır’ın cenazesi Kuşadası devlet hastanesi morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturmanın sürüyor.

Geçtiğimiz 10 Mart günü de yine Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmalarını yapan bir iş makinesi, park halindeyken hareket etmiş, ezdiği Gülsüm Süslü’nün ağır yaralamış, bir bacağının kesilmesine neden olmuştu.