Aydınlatma direğine çarpan ekip otosundaki polisin beli kırıldı

Beylikdüzü'nde şüpheli bir araçla yaşanan kovalamaca sırasında takibi bırakmayarak kaza yapan ekip otosundaki polisin beli kırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Avcılar'dan Büyükçekmece istikametine kaçan 34 HT 021 plakalı aracı E5 Karayolunda durdurmak istedi. Uyarılara rağmen kaçmaya devam eden şüpheli aracın TÜYAP mevkisinde sıkıştırdığı ekip otosu, kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Ekip otosunda bulunan polis memurlarından İsmail Kutlu'nun beli kırılırken Emre Terzi hafif yaralandı. Yaralı memurla ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli Volkan Kılıç kısa süre sonra yakalandı. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen şüpheliye ait araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, polis memuru İsmail Kutlu'nun ise Büyükçekmece'deki özel bir hastanede ameliyata alındığı öğrenildi

Yakalan ve yoklama kaçağı olduğu öğrenilen şüphelinin 8 dolandırıcılık 1 tehdit 1 yaralama 1 kamu malına zarar verme suçlarından 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

(Milliyet)