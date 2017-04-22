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Ayı, köy yolunda önüne çıkan aracı taşladı

Kastamonu’da köy yoluna kadar inen ayı, karşısına çıkan araçtan kaçmaya çalışırken aracı taş yağmuruna tuttu.

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Kastamonu’nun Cide ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Sipahi Köyünde yerleşim alanlarına kadar inen ayı, yoldan geçenlere korku dakikalar yaşattı. Köy yolunda karşılaştığı araçtan kaçmaya çalışan ayı, köy yolunda yol boyu koşmaya başladı. Koştuğu esnada ayaklarıyla arkasından gelen aracı taş yağmuruna tutan ayı, aracın farlarından ürktü ve yoldan çıkarak ormanlık alana doğru kaçtı.
 
Köy yolunda ayı ile karşılaşan vatandaşlar, araç içerisinde şaşkınlıklarını gizleyemedi ve yaşadıklarını cep telefonuna kayıt ettiler.
 

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