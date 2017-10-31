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Ayı saldırısına uğrayan köpeği kiloları kurtardı

ABD’nin Florida Eyaleti’nde, cüce pinscher cinsi köpek, aşırı şişmanlık sayesinde ayı saldırısından sonra hayatta kalmayı başardı.

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Florida'nın Altamonte Springs kentinde ayı, Frika adlı köpeğe saldırdı. Doktorun verdiği bilgiye göre, obezite köpeğin hayatını kurtardı. Küçük köpek 6.8 kg ağırlığında.

ABD medyasına konuşan köpeğin sahibi Eric Yaughn, "Veteriner, Frika'nın çok kuvvetli olduğunu söyledi. Doktor, ekstra yağ tabakasının ayı pençelerinin onun bağırsaklarını paramparça etmesine engel olduğunu söyledi" diye anlattı.

Hayvana bir düzineden fazla dikiş atıldı. Frika giderek iyileşiyor.

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