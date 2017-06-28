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Tunceli’de aynalara meraklı kuş görenleri şaşırtıyor

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Cemevi’nde minik bir kuş, kurban kesmeye gelen ziyaretçi arabalarının dikiz aynalarıyla oynuyor.

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Kuş, ziyaretçiler gittikten sonra da cemevi dedesi Cemal Can’ın duvar üzerine koyduğu aynayla saatlerce oyun oynuyor. Aynayı devirdiği zaman kısa süreliğine uzaklaşan kuş, Can'ın aynayı düzeltmesiyle yeniden oyuna devam ediyor.
 
Minik kuşun serçe türü olduğunu belirten Düzgün Baba Cemevi Dedesi Cemal Can, “Gelen ziyaretçi arabalarını bekliyor. Geldiklerinde dikiz aynalarıyla oynuyor. Aynada kendini görünce başka kuş zannediyor. Akşama kadar ziyaretçi arabalarıyla oynuyor. Diğer zamanlarda da çoğunlukla aynayla vakit geçiriyor. Ayna meraklısı olduğu için aynalı kuş diyorum. Şu an ziyaretçi arabaları olmadığı için ayna koyduk onunla oynuyor” dedi.
 

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