Baba- oğula 3 saat arayla kalp ameliyatı yapıldı

Daha önce tıkalı olan iki damarı nedeniyle koroner by-pass ameliyatı olan Orhan Özgün, geçirdiği kalp krizi sonucu Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenesinde damarlarının tekrar tıkandığı belirlenince yeniden ameliyat edilmesine karar verilen Özgün, Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi'ne yatırıldı. Orhan Özgün'ün oğlu Yüksel Özgün de aort damarında genişleme ve aort kapak yetmezliği teşhisiyle kalp ameliyatı olmak için aynı bölüme yattı. Ameliyat hazırlıkları aynı odada yatarlarken tamamlanan baba- oğul, aynı gün Prof. Dr. Bilgin Emrecan ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Yaklaşık 3 saat süren ameliyat sonrası Yüksel Özgün'ün aort kapağı ile birlikte aort damarı değiştirildi ve koroner damarına da koroner by-pass yapıldı. Orhan Özgün ise ikinci kez kalp ameliyatı için oğlunun hemen arkasından ameliyat masasına yattı. Yaklaşık 3 saatlik ameliyatın ardından 4 damarına by-pass yapılan Orhan Özgün, yoğun bakımda oğlu ile yan yana takibe alındı. Sağlığına kavuşan baba- oğul, ameliyattan 1 hafta sonra hastaneden birlikte taburcu edildi.