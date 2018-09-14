Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Babaevini ateşe verip itfaiye ekiplerine silah doğrulttu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hayatta olmayan babasına ait evi ateşe verip tüfekle itfaiye ekiplerini binaya yaklaştırmayan kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeşildağ Mahallesi'nde kardeşleriyle tartıştığı öne sürülen, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen S.O. (53), ikametgahının bitişiğindeki iki katlı babaevini ateşe verdi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, zanlının oturduğu evin çatısına sıçradı.

Elindeki av tüfeğini eve yaklaşmak isteyenlere doğrultarak mani olan S.O, olay yerine gelen itfaiye ekiplerini de yaklaştırmadı. Jandarma ekipleri, ikna edilemeyen şüpheliyi kırdıkları camdan eve girerek gözaltına aldı.

Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin elindeki bağlama dikkati çekti.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını uzun çabalar sonucu söndürdü.

Babaevinin yandığını görerek gözyaşı döken Şemay O, kardeşi S.O'ya tepki gösterdi.

İzmir'den babaevine geldiğini anlatan S.O'nun ablası Senar O. da yangının bahçede oldukları sırada çıktığını belirterek, olaydan önce kardeşinin kendilerine av tüfeğiyle ateş ettiğini öne sürdü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tuz gölündeki roket yarışları nefes kesti

Tuz gölündeki roket yarışları nefes kesti

Demet Akalın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Beni boşa dediği an

Demet Akalın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Beni boşa dediği an

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

Piyasa değeri en çok yükselen 9 futbolcu

Piyasa değeri en çok yükselen 9 futbolcu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA