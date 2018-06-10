Babalar Günü ne zaman 2018 Babalar Günü hangi tarihte hafta sonuna mı denk gelecek? Milyonlarca vatandaşın merak ettiği Haziran ayı başladı ki bu Babalar Günü için vakit geliyor demektir. Bilindiği gibi Pazar günü kutlandığından ötürü Haziran ayında pazar günleri Babalar Günü akla gelir! Peki bugün Babalar Günü mü? Babalar Günü ne zaman? Heyecanla beklenen Babalar Günü Dünyanın pek çok ülkesinde Haziran ayının 3. Pazar günü kutlanmaktadır. Yani bugün Babalar günü değil. 2018,'de Babalar Günü 17 Haziran tarihinde kutlanacak!

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Babalar Günü, net bir güne sahip değildir. Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü dünya genelinde Babalar Günü olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede Babalar Günü, bu yıl 17 Haziran Pazar günü etkinlikler ve hediyelerle kutlanacaktır.

HEDİYE ÖNERİLERİ

Babalar Günü’nde birbirinden güzel hediyeler alabilirsiniz. Babanızın sevdiği şeylere göre hediye seçebilir ve onu mutlu edebilirsiniz.

Neler alabilirsiniz?

- Şık bir kol saati

- Güzel ailenizi güzel bir tablo yaptırma

- Kemer

- Cüzdan

- Parfüm

- Ayakkabı

- Gömlek gibi hediyeler alabilir ve onu bu mutlu günde sevindirebilirsiniz.

BABALAR GÜNÜ TARİHİ

Babalar günü ilk kez 19 Haziran 1910 yılında Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş ancak resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl Haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayarak bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzası ile Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarih kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hz İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında kutlarlar. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

BABALAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIYOR?

Babalar Günü, babaların onuruna kutlanan ve pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan özel bir gündür. Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.