Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Babasının kullandığı traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Metin Bilendir, plakası öğrenilemeyen traktörle ilçenin Gözenek Mahallesi'nde seyir halindeyken, kucağındaki kızı Gülizar Bilendir (3) dengesini kaybederek yere düştü.
 
Traktörün arka tekerleğinin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Bilendir'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Gözaltına alınan baba, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA