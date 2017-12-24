Badem kurusu nedir? KHK’da tek tip kıyafet Badem kurusu rengi nasıl?

Badem kurusu rengi nasıl? KHK’da tek tip düzenlemesi Badem kurusu renginde olacak! Vatandaşlar KHK son dakika düzenlemesini merak ediyorlar. 696 sayılı KHK kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek. Darbe sanıkları badem kurusu kıyafetlerle duruşmaya gelecek. Resmi Gazete'de yer alan 696 sayılı KHK'ya göre, 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi. İşte merak edilen Badem kurusu rengi nasıl? KHK’da tek tip düzenlemesi Badem kurusu renginde nasıl olacak haberimiz sizlerle…

KHK'DA TEK TİP DÜZENLEMESİ

Resmi Gazete'de yer alan 696 sayılı KHK'ya göre, 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanununun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için bu madde hükmü uygulanacak.

"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçunu işleyenler badem kurusu renginde tulum giyecek.

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlarını işleyenlerle, "Devletin güvenliğine karşı suçlar" ile "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle örgüt kuran tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek katılacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar bir ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. Madde hükümleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından uygulanabilecek.

BADEM KURUSU RENGİ NASILDIR?

Badem kurusu renginin alt tonlarından biri sarıdır. Boyanın işleniş biçimi ile kahverengini andırmaktadır. Ana renkler kategorisinde yer almaz. Bir kaç farklı rengin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan bir renktir. Ton aralığına bakıldığında en çok kurutulmuş badem rengini andırdığı için bu ismi almıştır. Badem kurusu rengi genellikle tuvalet-banyo ve bahçe dekorasyonlarında tercih edilir.

FETÖ SANIKLARI AYNI KIYAFETİ Mİ GİYECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin birinci yılı kapsamında düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, FETÖ sanıklarının mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbise giymelerini gündeme getirmişti.

O tarihte Adalet Bakanlığı görevini yürüten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da tutuklu yargılanan FETÖ'cülere tek tip kıyafet önerisine ilişkin "Şimdi bir adım atacağız. Kapsamı daha henüz kesinleştirmedik. Şu anda çalışmamız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Farklı renk seçeneklerinin yanı sıra gömlek ve pantolonlu takım ile önü fermuarlı tulum olmak üzere 2 tip örneğin masaya yatırıldığı çalışmalarda, tutuklu FETÖ sanıklarına gömlek ve pantolonlu tek tip kıyafetin giydirilmesinin uygun olacağı görüşü ağırlık kazandı.

Bandırma ve Bursa Açık cezaevi İşyurtlarındaki tekstil atölyelerinde dikimi yapılması planlanan söz konusu kıyafetlerin modellerinin deneme amacıyla dikimine başlandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tutuklu sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi yönünde karar alınırsa işyurtlarındaki mahkumlarca üretilecek badem kurusu rengindeki yaklaşık 50 bin kıyafet, FETÖ sanıklarının bulunduğu cezaevlerine gönderilecek.

FETÖ SANIKLARI NEDEN AYNI KIYAFETİ GİYECEK?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da görülen duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti.

Ankara Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin 330 sanıklı davanın görülmesine, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda başlandı.

Duruşmayı izlemek isteyen sanık yakınları, güvenlik kontrolünün ardından salona alındı. Güvenlik güçleri, üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle salona girmek isteyen Emirhan B'yi gözaltına aldı.