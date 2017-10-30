Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bağcılar'da iplik fabrikasının deposunda yangın 

Bağcılar'da bir iplik fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülürken, depoda bulunan ipliklerin yanması nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yangın, Mahmutbey Mahallesi 2580 Sokak üzerinde bir iplik fabrikasının deposunda saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Depoda çalışanların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangına köpükle müdahale ederken, içerideki yoğun dumanı tahliye etmek için deponun bazı yerlerini kesmek ve havalandırma sağlamak amacıyla motorlu testere kullanıldı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İzmir’de avukatlara DHKP/C operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

Melih Gökçek eşi Nevin Gökçek kimdir? Melih Gökçek nereli

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA