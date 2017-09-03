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Bağcılar'da kapkaççıya meydan dayağı

İstanbul Bağcılar'da hasta ziyaretine giderken çantasını kapkaççıya kaptıran yaşlı kadının imdadına yolda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar yetişti. Yaklaşık dört aracın peşine takıldığı şüpheli, kısa süre sonra sokak arasında yakayı ele verdi. Meydan dayağı atılan şüpheli, daha sonra polise teslim edildi.

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İstanbul Bağcılar'da yaşlı bir kadın, cadde üzerinde kapkaça uğradı. Hasta ziyaretine giderken çantası çalınan yaşlı kadın sinir krizleri geçirerek çevredekilerden yardım istedi.
 
O esnada otomobilleriyle seyir halinde olan dört sürücü yaşlardaki şüphelinin peşinden araçlarıyla sokak arasına daldı. Vatandaşlar tarafından sokak arasında araçlarla sıkıştırılan şahıs etkisiz hale getirildi.
 
Vatandaşlar bayram günü yaşlı kadının çantası çalan şahsı önce dövdü. Ardından olay yerine polis çağırdı. Çevredeki gençlerin linç girişimine ise yine şüpheliyi etkisiz hale getiren vatandaşlar izin vermedi.
 
Daha sonra olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Kapkaççıyı yakalayan vatandaşlardan biri "Eve gidiyorduk. Kadının bağırdığını ve çocuğun kaçtığını gördük. Durumu anlayıp orada U dönüşü yaptık. Burada yakalayıp etkisiz hale getirdik. Bayram günü böyle yaşlı bir kadının çantasını çalabiliyorlar" diyerek tepki gösterdi.
 
Yaşlı kadın, herkese teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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