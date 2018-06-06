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Bağcılar'da yapılan operasyonda 300 kilo ilaç hammaddesi ele geçirildi

İstanbul Bağcılar'da bir adrese yapılan operasyonda, cinsel içerikli ilaç yapımında kullanılan 12 bidon içerisinde 300 kilo ilaç hammaddesi ele geçirildi. Bu miktardaki hammadde ile 'çikolata, enerji içeriği ve değişik formlarda' 330 milyon liralık cinsel içerikli ilaç üretilebileceği öğrenildi.

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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bulunan bir işyerinde merdivenaltı cinsel içerikli ilaç üretildiğini tespit etti.
 
İş yerinde yapılan aramalarda, 12 bidon içerisinde pisaya değeri 1 milyon lira olan 300 kilo ilaç hammaddesi ele geçirildi. Bu hammaddenin enerji içeceğine karıştırılıp satılması halinde 100 milyon lira, çikolata içerisine konularak satılması halinde 187 milyon lira, istek artırıcı damla şeklinde üretilip satılması halinde 330 milyon lira gelir elde edilebileceği öğrenildi.
Operasyonda, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak ve satmak" suçundan 1 kişi gözaltına alındı.
 
Bu ilaç hammaddesi, ilaç sanayinde kullanılan cinsel performans ilaçlarının hammaddesi olarak kullanılıyor.
(Habertürk)

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