Bahar Öztan sağlık durumu son dakika gelişmesi Bahar Öztan kimdir

Bahar Öztan kimdir hastalığı nedir son sağlık durumu Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Bahar Öztan, bir dönem yakalandığı kanseri yenerek sevenlerini mutlu etmişti. Şimdi ise hastalığı tekrar nüksetti. Ünlü oyuncu Bahar Öztan hayranlarını korkuttu. Geçen yıl kanseri yenen oyuncu bu sabah Halkalı Acıbadem Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyatın ardından Bahar Öztan'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilmeye başladı. Peki Bahar Öztan'ın hastalığı ne? Bahar Öztan ne kanseri? İşte detaylar...



BAHAR ÖZTAN'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA



Yendiği yumurtalık kanserinin nüksetmesi ile dün sabah ameliyata alınan 55 yaşındaki Bahar Öztan'ın sağlık durumuyla alakalı yeni bilgilere ulaşıldı. Geçen yıl kanseri yenen oyuncu bu sabah Halkalı'daki özel bir hastanede ameliyata alındı. Bahar Öztan 12 saat süren ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine nakledildi.

Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli Bahar Öztan, hastalığının yeniden nüksetmesi nedeniyle dün acilen ameliyata alınmıştı. Öztan, 12 saat süren ameliyattan akşam saatlerinde çıktı ve yoğun bakıma alındı.



Yeşilçam'ın sevilen sanatçısı Bahar Öztan, geçen yıl yakalandığı yumurtalık kanserinin nüksetmesi nedeniyle Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi'nde Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgi Baca tarafından dün sabah (13 Ekim 2017, Cuma) ameliyat edildi. 11 saat süren ameliyatın ardından ünlü sanatçı yoğun bakım ünitesine alındı.



Ameliyatın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Bilgi Baca, ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti. Öztan'a yapılan sitoredüktif cerrahi ile karın içine yayılan tümörler alınarak sıcak kemoterapi uygulandı. Prof. Dr. Bilgi Baca, sanatçının ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü, sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.







Öztan ameliyat öncesi şu satırları kaleme aldı:



"Sayfamda her zaman pozitif videolar resimler kullanıyorum... Benim ruhuma iyi geliyor, sizlerin de ruhuna iyi gelsin diye... Ama hayatta gerçekler var... Hastalığım tekrardan nüksetti... Ben hiç üzülmüyorum. Kendimi hazırladım her türlü güçlüğü yenmeye... Allah kısmet ederse ameliyata gireceğim. Önce Allah'a sonra doktorlara sonra da siz sevdiklerimin dualarına ihtiyacım var. Sizi çok ama çok seviyorum... Sevgiyle kalın..."



BAHAR ÖZTAN KİMDİR?



Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 İskenderun'da doğdu. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'da geçti. Ekrana ilk kez bir saç şampuanı reklamıyla çıktı. Sayısız reklam filminde yer almıştır. Bu reklamlardan sonra halk ona 'Gamzeli Güzel' olarak tanımaya başladı. Dönemin fotoromanlarından dolayı büyük bir ilgi topladı. Bu fotoromanlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Mançoile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan, kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına girdi. Yeşilçam'ın en önemli oyuncalarından olmuştur. Sürekli teklif almaya başlayan Bahar Öztan, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden sonra yurt içi ve yurt dışı çalışmalarına başladı.









1991 yılında Bodrum Yalıkavak butik oteli Spring Otel'i işletmeye başladı. 1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da bir Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı. Halen formunu ve enerjisini koruyan Bahar Öztan, sevenlerini mutlu edecek bir haberle geldi. Bahar Öztan, 2012 yılında kendi klasına uygun yeni projeleri değerlendirerek karşınıza çıkmaya hazırlanıyor.



BAHAR ÖZTAN FİLMLERİ

Başkanın KızıVideo2014

[Çeken Bilir] Çeken BilirVideo2013

[Görgüsüzler] Görgüsüzler (Lale)TV Dizisi2008

[Aşk Kapıyı Çalınca] Aşk Kapıyı Çalınca (Nilgün Zeybek)TV Dizisi2007

[Kavak Ailesi] Kavak Ailesi (Küçük Hala)TV Dizisi1992

[Günbatımı] GünbatımıSinema Filmi1991

[Sonsuz Kaçış] Sonsuz Kaçış (Nevra)Sinema Filmi1990

[Kiralık Anne] Kiralık AnneSinema Filmi1990

[Doyumsuz] Doyumsuz (Bahar)Sinema Filmi1990

[Yarın Bir Başka Gündür] Yarın Bir Başka GündürSinema Filmi1989

[Serseri Aşıklar] Serseri Aşıklar (Bahar)Sinema Filmi1989

[Sabahın İlk Işıkları] Sabahın İlk IşıklarıSinema Filmi1989

[Hedef] Hedef (Arzu)Sinema Filmi1989

[Serçeler Göç Etmez] Serçeler Göç EtmezTV Dizisi1988

[Sapık Kadın] Sapık Kadın (Nevin)Sinema Filmi1988

[Kıbrıs'ta Vuruşanlar] Kıbrıs'ta VuruşanlarTV Dizisi1988





[İstiklal] İstiklalSinema Filmi1987

[Yalvarış] Yalvarış (Nazlı)Sinema Filmi1987

[Vahşiler] Vahşiler (Bahar)Sinema Filmi1987

[Umutların Ötesi] Umutların Ötesi (Gülbahar)Sinema Filmi1987

[Severek Öldüler] Severek ÖldülerSinema Filmi1987

[Kiralık Katil Keko Londra'da] Kiralık Katil Keko Londra'daSinema Filmi1987

[Kaderim] KaderimSinema Filmi1987

[Homoti] Homoti (Ayşegül)Sinema Filmi1987

[Gençlik Yılları] Gençlik Yılları (Bahar)Sinema Filmi1987

[Babamız Eğleniyor] Babamız Eğleniyor (Nurten)Sinema Filmi1987

[Sevdan Öldürdü Beni] Sevdan Öldürdü Beni (Mine)Sinema Filmi1986

[Namus Sözü] Namus Sözü (Gülcan)Sinema Filmi1986

[Mazideki Kadın] Mazideki Kadın (Selma)Video1986

[Manyak] Manyak (Çiçek)Sinema Filmi1986

[Hasretim] HasretimSinema Filmi1986

[Aşk Dediğin Laftır] Aşk Dediğin LaftırVideo1986

[Ağlama] Ağlama (Neşe)Sinema Filmi1986









[Ayrılık Ateşi] Ayrılık Ateşi (Ayla)Video1986

[Ava Giden Avlanır] Ava Giden Avlanır (Bahar)Sinema Filmi1986

[Alın Yazımız Bu] Alın Yazımız Bu (Nazlı)Video1986

[Son Darbe] Son DarbeSinema Filmi1985

[Melek Yüzlüm] Melek Yüzlüm (Melek)Sinema Filmi1985

[Mahkum] Mahkum (Hemşire Ayşe)Sinema Filmi1985

[Kaplanlar] KaplanlarSinema Filmi1985

[Kanun Adamı] Kanun Adamı (Ümran)Sinema Filmi1985

[Fakir Milyoner] Fakir Milyoner (Ayşe / Gazeteci Nevin Baysal)Video1985

[Domdom Kurşunu] Domdom KurşunuSinema Filmi1985

[Cilalı İbo Beni Anneme Götür] Cilalı İbo Beni Anneme GötürSinema Filmi1985

[Bu Ne Sevgi] Bu Ne SevgiSinema Filmi1985

[Bin Defa Ölürüm] Bin Defa Ölürüm (Murtaza'nın Kızı)Sinema Filmi1985

[Yuvasızlar] YuvasızlarVideo1984

[Ortadirek Şaban] Ortadirek Şaban (Bahar Gökçe)Sinema Filmi1984

[Deli Fişek] Deli Fişek (Bahar)Sinema Filmi1984

[Darbe] DarbeSinema Filmi1984

[İkimiz De Sevdik] İkimiz De SevdikSinema Filmi1983

[Yıldızlar da Kayar] Yıldızlar da Kayar (Bahar)Sinema Filmi1983

[Küçük Ağa] Küçük Ağa (Zehra )TV Dizisi1983

[Gül Ağacı] Gül AğacıSinema Filmi1983

[Futboliye] Futboliye (Bahar)Sinema Filmi1983

[Dostlar Sağolsun] Dostlar Sağolsun (Serap/Zeliha)Sinema Filmi1983

[Bedel] Bedel (Sevgi)Sinema Filmi1983

[Aptal Kahraman] Aptal Kahraman (Hacer)Sinema Filmi1983

[Sevenler Ölmez] Sevenler ÖlmezSinema Filmi1982

[Kırmızı Kelebek] Kırmızı Kelebek (Bahar)Sinema Filmi1982

[Dört Yanım Cehennem] Dört Yanım Cehennem (Murat)Sinema Filmi1982

[Doktor Civanım] Doktor Civanım (Sümbül)Sinema Filmi1982

[Bizim Mahalle] Bizim MahalleSinema Filmi1982

[Baş Belası] Baş Belası (Şarkıcı)Sinema Filmi1982

[Ağlayan Gülmedi mi?] Ağlayan Gülmedi mi? (Bahar)Sinema Filmi1982

[Kanlı Nigar] Kanlı Nigar (Lebibe)Sinema Filmi1981

[Şaşkın Milyoner] Şaşkın Milyoner (Belma)Sinema Filmi1980

[Sönmüş Ocak] Sönmüş OcakTV Dizisi1980

[Çırılçıplak] Çırılçıplak (Arzu)Sinema Filmi1977