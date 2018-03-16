BAHAR YORGUNLUĞUNA DOĞAL ÇÖZÜM

Mevsim geçişleri insanların en sık hastalandıkları dönemler arasında yer alıyor. Özellikle soğuk kış aylarının ardından gelen bahar dönemi ile havalar ısınmaya başlarken, bireylerde halsizlik, uyku hali ve yorgunluk daha sık görülmeye başlıyor. Bu durum bahar yorgunluğu sendromunun habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar kış aylarında yavaşlayan metabolizmanın baharın gelişine ayak uyduramamasından kaynaklanan bahar yorgunluğuna karşı pastörizasyon işlemi görmemiş ham balın daha yoğun tüketilmesini tavsiye ediyor.

Ham Bal, Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirir

İçerdiği vitamin ve minerallerle pastörizasyon işlemi görmemiş katkısız ham balın yorgunluk, halsizlik ve uykusuzluk gibi sorunlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getiren Bal Gurmesi ünvanlı Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, ‘’Bahar aylarında yaşanan mevsim geçişlerine bağlı olarak havada bulunan iyon seviyesinin değişmesi, kişilerde daha fazla yorgunluk ve depresyon belirtileri olarak kendini gösterir. Bahar aylarında, vücudumuzun daha aktif olmasını sağlayacak hormonların salgılanmasına rağmen, vitamin ve mineral eksikliği yorgunluk hissini arttırıyor. Bu rahatsızlıkların önüne geçmek için özellikle pastörizasyon işlemi görmemiş gerçek ham balı daha yoğun tüketmek gerekiyor’’ dedi.

Bal, Enerji Verici Özelliği ile Aynı Zamanda Yorgunluğu Giderir

Doğrudan arı kovanından elde edilerek, kimyasal işlem görmeyen ham balın, enzimlerini ve polenini kaybetmediği için rahatsızlıklar konusunda büyük bir şifa kaynağı olduğuna dikkat çeken Ahmet Bağran Aksoy, “Özellikle vitamin ve mineral içeren besinler bahar yorgunluğu sendromundan korunmak için oldukça önemlidir. Katkısız, gerçek ham bal, B vitamini, potasyum, fosfor ve çinko açısından oldukça zengindir. Enerji verici özelliğiyle, bahar aylarında yaşanan yorgunluk hissini ortadan kaldırır.” ifadelerini kullandı.

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