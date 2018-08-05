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Bahçelievler'de reklam tabelası yürüyenlerin üzerine düştü: 2 yaralı

Bahçelievler'de bir binanın birinci katındaki sürücü kursuna ait reklam tabelası yolda yürüyenlerin üzerine düştü. Yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

  • DHA
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Olay Bahçelievler, Şirinevler Mahallesinde dün öğlen saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meriç Sokak'ta bulunan 7 katlı bir iş hanının birinci katının dış cephesinde asılı duran ve yaklaşık 7 metre uzunluğundaki sürücü kursuna ait reklam tabelası henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan geçenlerin üzerine düştü.
 
Çevredekiler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yere düşen reklam tabelası ise binanın giriş kısmına alınarak kenara çekildi.
 

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