Bakan Akdağ, yeni yılın 'ilk bebeğini' ziyaret etti

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci kız çocuğu Hatice Zümra'yı dünyaya getiren anne Çiğdem Ekmekçi'yi ziyaret eden Akdağ, aileye katılan yeni bireyin sağlık, mutluluk huzurlu bir yaşam geçirmesini diledi.

Ekmekçi ailesini kutlayan ve Hatice Zümra bebeği bir süre kucağına alan Akdağ, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatice Zümra'nın yeni yılın ilk doğan bebeklerin sembolü olduğunu söyledi.

Türkiye'de bir saatte 150 bebeğin dünyaya geldiğini ifade eden Bakan Akdağ, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yılda 17 bin bebek doğduğunu dile getirdi.

Türkiye'de bir günde 3 bin 600 bebeğin dünyaya geldiğini bildiren Akdağ, bunun da bazı Avrupa ülkelerinin yılda doğan bebek sayısından fazla olduğunu belirtti.

"Yarınlarımız yaptığımız hayırlarla parlak olacak"

Kendisinin de 14 gün önce dede olduğunu ifade eden Akdağ, dünyaya gelen tüm bebeklere sağlık ve sıhhat diledi.

Sağlık Bakanı Akdağ, "Dünyada, çok zor şartlarda hamileliğini geçiren anneler var, doğan bebekler var. Yanı başımızdaki Suriye, bunun en bariz örneğidir. Ancak şuna da şükrediyoruz ki Suriye'den ülkemize gelen kardeşlerimizin, hamile annelerin bebeklerine biz Hatice Zümra gibi bakıyoruz. Bu imkanı bize veren Allah'a da şükrediyoruz. İnanıyorum ki eğer yarınlarımız parlak olacaksa bu yaptığımız hayırlarla olacak." ifadelerini kullandı.

Normal doğumun, anne ve bebeğin sağlıklı olduğuna işaret ettiğini anlatan Akdağ, ilk 6 ay bebeklere anne sütü verilmesi gerektiğini ve 2 yaşına kadar da anne sütüne devam edilmesini vurguladı.

Saat 00.01'de gözlerini 3 kilo 520 gram ve 50 santimetre olarak dünyaya açan Hatice Zümra bebeğin annesi Ekmekçi, "Rabbim herkese nasip etsin böyle bir duyguyu. Rabbim isteyen herkese nasip etsin, çok güzel bir duygu. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Hatice bereketiyle geldi. İnşallah ülkemize de hayırlı bir evlat olur. Rabbim hayırlı uzun ömrüler versin. İlk kızım da Anneler Günü'nde dünyaya geldi. Ülkemizin birliği beraberliği hiçbir zaman bozulmasın. Halep'teki Suriye'deki bütün insanların Allah yardımcısı olsun, çocuklar ölmesin." diye konuştu.