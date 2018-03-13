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Bakıcısı tuvaletteyken 4. kattaki evin penceresinden beton zemine düştü

Antalya'da bakıcısı tuvaletteyken 4. kattaki evin penceresinden beton zemine düşen 3 yaşındaki Melek, hayatını kaybetti. Kızlarının ölüm haberini alan anne baba üzüntüden yıkıldı.

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Antalya Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde apartmanının 4. katında oturan Ümmet ile Gülşen Beyhan çiftinin 3 yaşındaki kızları Melek Beyhan, Özbek asıllı bakıcı A.O'nun (30) lavaboda olduğu sırada, evin penceresinden beton zemine düştü.
 
KÜÇÜK MELEK KURTARILAMADI
Ağır yaralanan küçük Melek, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
BAKICI GÖZALTINA ALINDI
Hastanede kızlarının ölüm haberini alan Beyhan çifti, büyük üzüntü yaşadı.Bakıcı A.O'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

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