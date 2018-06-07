Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesine gömülü 2-3 aylık cenin bulundu

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesine bir erkek ve kadın tarafından gömüldüğü belirlenen 2-3 aylık cenin bulundu. Cenin, Adli Tıp Kurumu'nda incelemeye alındı. Polis cenini gömen kişileri bulmak için çalışma başlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi olmak için gelen H.U, dün saat 15.30 sıralarında bahçede beklediği sırada, bir kadın ile erkeğin, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bulunduğu bahçe bölümünde poşetten çıkardığı bir cismi toprağa gömdüklerini gördü.
 
Hastane bahçesine gömüp, sırra kadem bastılarGördüklerini hemen hastane güvenliğine söyledi. Özel güvenlik polise haber verdi. Polisler olay yerine gelerek, H.U’nun gösterdiği yeri kazdı.
 
Yapılan kazıda cinsiyeti belli olmayan 2-3 aylık olduğu değerlendirilen cenin bulundu. Polis, hastane ve bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini topladı.
 
Polis, cenini gömen kadın ve erkeği bulmak için çalışma yürütürken, cenin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
(Hürriyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

O sahne bakın nerede çekilmiş?

O sahne bakın nerede çekilmiş?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA