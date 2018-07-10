Bakırköy sahilinde denizde cenin bulundu

Alınan bilgiye göre, sahilde oturan vatandaşlar, denizde cenin olduğunu fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kıyıya vuran cenini denizden çıkardı. Ekiplerin incelemelerinin ardından, cenin tabuta konularak cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.