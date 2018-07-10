Bakırköy sahilinde denizde cenin bulundu
İstanbul Bakırköy sahilde bulunan cenin, polis ekiplerinin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
- AA
Alınan bilgiye göre, sahilde oturan vatandaşlar, denizde cenin olduğunu fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kıyıya vuran cenini denizden çıkardı. Ekiplerin incelemelerinin ardından, cenin tabuta konularak cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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