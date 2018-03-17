Balıkçıların ağına takılan iki adet dev fener balığı görenleri şaşırttı

Yalova açıklarında avlanan balıkçıların ağına iki adet dev fener balığı takıldı. Her biri normalinden 20 kat daha büyük olan ve ağırlıkları toplamda 40 kilogramdan fazla olan iki balık Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne getirildi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, bir süre sergilenen balıkların etinin ikram edileceğini, omurgası ve kafasının da mumyalanıp sergileneceğini söyledi.

FENER GİBİ PARLAYIP DİĞER BALIKLARI YİYOR

Balıkçı Kenan Balcı, fener balıklarıyla ilgili olarak şunları söyledi: Dıştan baktığınızda çok korkutucu ürpertici ama inceleyip baktığınız da çok narin, çok hassas eti de çok lezzetli bir balık. Bunun gövdesi çok büyük kanat açıları ise çok küçük. Kanatları da el biçimindedir. Kendisini kuma veya yosunların içerisine gömer. Adını aldığı feneri de buradadır bu böyle fener gibi parlar. Parlayan et şeklinde olan fenerini balıklar yemeye gelince hemen ağzını açar ve o balığı da yutar. Bunun avlanma şeklide budur. Bazı balıklar vardır 150 kilometre hızla yüzer. Bu da 5-10 kilometre hızla yüzüyor. Bu balık 21 kilo ağırlığında normal boyutunun 11-12 katı büyüklüğünde.