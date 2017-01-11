Balıkesir 12 Ocak Perşembe okullar tatil mi? Valilik açıkladı mı?

Marmara bölgesinde yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı Balıkesir'de de etkisini gösteriyor. Öğrenciler, Balıkesir yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. 12 Ocak Perşembe Balıkesir'de okullar tatil mi? Balıkesir Valiliği kararı merakla bekleniyor.

BALIKESİR’DE YARIN ( 12 OCAK ) OKULLAR TATİL Mİ?

Balıkesir il genelinde eğitim öğretime tatil haberi henüz gelmedi. Özellikle Bandırma bölgelerinde öğrenciler tatil haberlerini merak ederken konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Balıkesir Valiliği veya Balıkesir MEB açıklaması geldiği takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

BALIKESİR HAVA DURUMU

Balıkesir’de Çarşamba günü soğuk havanın etkisiyle kimi bölgelerde karla karışık yağmur beklenirken, kimi yerlerde kar yağışının bir hayli etkili olması bekleniyor. Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışı il genelinde etkili olacak.

YURTTA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur, Trakya kesiminde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığı; Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden, güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

BURSA °C, 9°C Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

EDİRNE °C, -3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı

AYDIN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ADANA °C, 13°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ANTALYA °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

ELAZIĞ -4°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -11°C, -1°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu