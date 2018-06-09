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Balıkesir’de batan teknede kaybolan ve cesedi 12 gün sonra kayalıklara vuran balıkçı toprağa verildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 27 Mayıs gecesi alabora olup batan teknede kaybolan ve cesedi 12 gün sonra İzmir’in Karaburun ilçesinde kayalıklara vuran balıkçı toprağa verildi.

  • İHA
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 27 Mayıs gecesi alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan balıkçılardan Hayri Kar’ın cesedi, 12 gün sonra İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkiinde kayalıklara vurmuş halde bulunmuştu. Kar’ın cenazesi, bugün Ayvalık ilçesindeki Çınarlı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayvalık Kabristanı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Genç balıkçının cenazesine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, daire amirleri, Hayri Kar’ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2 çocuk babası olan Kar’ın cenazesinde eşi sinir krizi geçirerek bayılırken, yakınlarının ise gözyaşları adeta sel oldu. Cenaze namazının ardından Hayri Kar’ın cenazesi toprağa verildi. 
 
27 Mayıs'ta alabora olan balıkçı teknesinde bulunan 5 kişiden biri yüzerek kurtulurken, diğer kayıp 4 balıkçıdan 3'ünün cesedi bulundu. Balıkçı Mustafa Fırat Göral'ı arama çalışmaları ise halen sürüyor.

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