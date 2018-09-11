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Balıkesir'de bir kişi başından vurularak öldürüldü

Balıkesir'de, evli kuzeninin cep telefonuna mesaj göndererek, rahatsız ettiği öne sürülen Nurettin T. (37), kadının kocası ve 2 erkek kardeşi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.

  • DHA
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Edremit ilçesinin kırsal Yaylaönü Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin T., halasının oğulları Kemal (37) ve Ayhan U. (38) ile onların eniştesi İsmail K. tarafından telefonla aranarak, mahalle girişindeki köprübaşına çağrıldı.

Buluşma noktasına gelen Nurettin T. ile kuzenleri ve İsmail K. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Nurettin T., halasının kızı olan İsmail K.'nin eşini, telefonuna mesaj göndererek, rahatsız ettiği iddiasıyla tabancayla başından vuruldu.

Nurettin T., olay yerinde yaşamını yitirdi. Silahlı saldırı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 kişiyi gözaltına alırken, üzerlerinde yapılan aramalarda; bıçak, tabanca ve 2 mermi bulundu. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Nurettin K.'yi 3 kişiden kimin öldürdüğünü belirlemeye çalışıyor.

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