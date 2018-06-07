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Balıkesir'de bir sitenin demir parmaklıklarında asılı şekilde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Sarıkız Mahallesi'nde bir sitenin demir parmaklıklarında asılı şekilde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

  • İHA
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Akçay Sarıkız Mahallesii 308 sokakta bir sitenin demir parmaklıklarına asılı şekilde bulunan Onur Sucu'yu (32) görenler sağlık, kurtarma ve polis ekiplerini haber verdi. Yapılan ilk incelemede Sucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
 
Battaniyeyi kaldÄ±ran dehÅŸete dÃ¼ÅŸtÃ¼! YarÄ± Ã§Ä±plak halde...
 
Sucu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken cenaze ileri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. 

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