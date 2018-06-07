Balıkesir'de bir sitenin demir parmaklıklarında asılı şekilde bir kişinin cansız bedeni bulundu Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Sarıkız Mahallesi'nde bir sitenin demir parmaklıklarında asılı şekilde bir kişinin cansız bedeni bulundu.