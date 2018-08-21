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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Şahin Ö. yönetimindeki 34 BGG 734 plakalı otomobil ile Adem Y'nin kullandığı 10 ALC 63 plakalı otomobil, Bandırma-Bursa Karayolu Ömerli Mahallesi kavşağında çarpıştı.
 
Araçlarda sıkışan 4 kişi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
 
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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