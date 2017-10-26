Balıkesir'de silahlı kavga: 1 ölü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kavga sırasında bir esnaf tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi'ndeki züccaciye dükkanında Ahmet Bilgiç (49) ile iş yeri sahibi A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, dükkanın önünde av

tüfeğiyle Bilgiç'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgiç'in öldüğünü belirledi. Ahmet Bilgiç'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Cinayette kullanıldığı anlaşılan ve A.A'nın elinde bulunan tüfek ise muhafazaya alındı.

Gözaltına alınan A.A'nın alkollü olduğu tespit edildi.