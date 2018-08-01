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Balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk kurtarıldı

Giresun'un Gemilerçekeği mahallesinde, balkon demirlerinin arasına sıkışan çocuk itfaiyenin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

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Gemilerçekeği Mahallesi'ndeki bir binanın üçüncü katında A.B.Ç (8) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolay balkon demirlerinin arasına sıkıştı. A.B.Ç, kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkamayınca çocuğun ailesi itfaiyeden yardım istedi. Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin 30 dakikalık çalışması sonucu balkon demirleri kesilerek çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

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