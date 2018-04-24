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Balkonun demir korkuluklarına kafası sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Batman'da, balkonun demir korkuluklarına kafası sıkışan 5 yaşındaki Ali Torku, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

  • DHA
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Merkez Kültür Mahallesi 2640 Sokak'ta oturan Torku ailesinin çocukları Ali balkonda oynarken kafası demir korkuluklara sıkıştı. Ağlayan çocuğun yanına gelen ailesi kafasını demirlerin arasından çıkaramadı. Olay yerine gelen Batman Belediyesi İtfaiye ekipleri, çocuğun kafasını sıkıştığı yerden  çıkardı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
 
Dakikalarca aÄŸlayarak yardÄ±m istedi
 

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