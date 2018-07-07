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Ankara'da parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Başkentin Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nın demir parmaklıklarına sıkışan yavru köpek, çevreden geçen bir kişi tarafından kurtarıldı.

  • İHA
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Yağan sağanaktan kaçan yavru köpek, Karşıyaka Mezarlığı'na gitmek isterken parmaklıklara sıkıştı. Mezarlığın duvarından atlayan köpek bir süre parmaklıkta asılı kaldı.

YOLDAN GEÇEN KİŞİ KURTARDI

Kurtulmak için dakikalarca çabalayan minik yaramaz başarılı olamayınca, yardımına oradan geçen bir vatandaş yetişti.

Sağanak yağışa rağmen köpeğin yanına giden vatandaş, köpeği parmaklıklardan kurtardı, ardından yolun karşısına geçerek güvenli bir alana bıraktı.

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