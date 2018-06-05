Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Banyoda saçlarını kuruturken kanalizasyonda biriken gaz patladı

Sabah saatlerinde İ.A. isimli vatandaş, evinin banyosunda saçını kurutuyordu. Bu sırada kanalizasyonda sıkışan metan gazı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu İ.A.'nın göğsünde, kolunda ve yüzünde 2. derecede yanıklar oluştu

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eskişehir'de banyo sonrası saçlarını kurutan bir vatandaş, kanalizasyonda biriken gazın patlaması sonucu yaralandı.
 
Eşine az rastlanan olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Karagözler Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde İ.A. isimli vatandaş, evinin banyosunda saçını kurutuyordu. Bu sırada kanalizasyonda sıkışan metan gazı büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu İ.A.'nın göğsünde, kolunda ve yüzünde 2. derecede yanıklar oluştu. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
 
Öte yandan olay yerinde ESGAZ ekipleri tarafından inceleme yapılırken, herhangi bir doğalgaz kaçağına rastlanılmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Prompter bozuldu' yalanının aslı ortaya çıktı!

'Prompter bozuldu' yalanının aslı ortaya çıktı!

Diriliş Ertuğrul'un da içinde olduğu tam 9 dizi sezon finali kararı aldı!

Diriliş Ertuğrul'un da içinde olduğu tam 9 dizi sezon finali kararı aldı!

Düğünlerde kameralara takılan en garip anlar

Düğünlerde kameralara takılan en garip anlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA