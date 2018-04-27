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Baraj gölünde çamura saplanan kişiyi itfaiye kurtardı

Malatya'da, Karakaya Barajı'nın suyu çekilen bölümünden karşı kıyıya geçmeye çalışırken çamura saplanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre, Cumali Doğan, yolunu kısaltmak için Hasırcılar Mahallesi civarındaki baraj gölünün sularının çekildiği alandan karşıya geçmeye çalışırken çamura saplandı.

Yardım isteyen Doğan'ın sesini duyanlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerini bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası, boğazına kadar çamura saplanan Doğan'ı halat yardımıyla kıyıya çekerek kurtardı.

Doğan'ın kurtarılması cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi.

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