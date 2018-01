Barış Manço doğumunun 75.yıl dönümü Barış Manço kimdir sözleri şarkıları nelerdir? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Ünlü müzisyen Barış Manço doğum günü ve ölüm tarihi merak ediliyor. Peki Barış Manço nerelidir? Barış Manço ilk konserini 1959 yılında vermişti. Şarkılarıyla ün yapmış isim Barış Manço hatrı sayılır ünlülerimiz arasında başı çekmektedir. Peki ünlü müzisyen, şarkıcı Barış Manço kimdir nerelidir? Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Rock müziğin öncü isimlerinden olan Barış Manço'nun müzik hayatı ilk olarak Galatasaray Lisesi'nde başladı. Daha sonrasında okul değiştirerek Şişli Terakki Lisesi'nde eğitimini tamamladı ve yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde,"resim-grafik-iç mimari" alanında tamamladı. Vefatının üzerinden yıllar geçse de şarkıları 7’den 70’e dillerde olan Barış Manço’nun bilinmeyenlerini ve şarkılarını derledik. Bugün, 7'den 77'ye herkesin sevgilisi olan, adam olacak 90 kuşağı her çocuğun süper kahramanı, Barış Manço’nun doğum günü. İşte büyük ustanın yıllara sığmayan öyküsü…

BARIŞ MANÇO KİMDİR?

2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Müzisyen, şarkıcı, besteci, aranjör, söz yazarı, oyuncu,TV programcısı, sunucu, koleksiyoner, ressam, gezgin…Anadolu Rock türünün kurucu üyelerinden olan Barış Manço, Galatasaray Lisesi’nde öğrenci iken ilk kez sahneye çıktığı 1958 yılından bu yana,Türk Sanat Dünyası’nın kilometre taşlarından biri olarak grubu “Kurtalan Ekspres” ile birlikte Türkiye’de olduğu gibi birçok yabancı ülkede sayısız konserler verdi.

Bestelediği 200’ün üzerinde şarkısı, kendisine 12 altın ve 1 platin albüm/kaset ödülü kazandırırken, bu şarkıların bir bölümü daha sonra Yunanca, Bulgarca,Arapça, Farsça,Kürtçe, Japonca, İbranice,Fransızca ve Flemenkçe’ye çevrilerek, kendisi ve/veya başka sanatçılar tarafından da seslendirildi.

1988 yılında Ekim ayında TRT 1’de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve eğlence programı olarak başlayan “7’den 77’ye”, Türk Televizyonculuğu’nda şimdiye kadar ulaşılamamış bir rekora imza attı.Türkiye’de en uzun ve en başarılı televizyon yayıncılığını yaptı.

“Ekvator’dan Kutuplar’a” 5 kıtada 100’den fazla değişik yöreye giderek, 600.000 km’ye yakın yol kateden Barış Manço ülkemiz belgeselciliğine farklı bir boyut getirdi.

Yüksek öğrenimini Belçika’da “Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi”nde tamamlayan ve çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca konuşan Barış Manço, sanat yaşamında kendisine layık görülen 300’ün üzerinde ödülün dışında,aşağıdaki ünvanlara da sahiptir.

• Türkiye Cumhuriyeti :Devlet Sanatçısı Ankara (1991)

• Hacettepe Üniversitesi:Onursal Doktora Ankara (1991)

• Soka Üniversitesi:Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü Tokyo,Japonya (1991)

• Belçika Krallığı :Léopold II Şövalyesi Nişanı Brüksel,Belçika (1992)

• Fransa Devleti:Edebiyat ve Sanat Şövalyesi Nişanı Paris,Fransa (1992)

• Pamukkale Üniversitesi:Onursal Doktora Denizli (1995)

• Min-On Sanat Vakfı :Yüksek Şeref Madalyası Tokyo,Japonya (1995)

• Liege Prensliği:Onursal Hemşehrilik Beratı Liege,Belçika (1997)

Barış Manço, 1990’lı yılların sonlarına doğru “Kaplumbağanın Öyküsü” projesini “Mançoloji” adlı son albümüyle sevenlerinin beğenisine sunamadan hayata veda etti. Vefatından sonra albümü, ailesi sevenleriyle buluşturdu.

Barış Manço, 1999 yılında 31 Ocak'ı 01 Şubat'a bağlayan gece bu evde vefat etti.

Kadıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evinde, sevenlerinin ziyaretleriyle gönüllerde yaşamaya devam ediyor.

BARIŞ MANÇO İLK KONSERİNİ 1959'DA VERDİ

Galatasaray Lisesindeki arkadaşlarıyla, ikinci grubu "Harmoniler"i kuran sanatçı, 1959'da Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verdi. İlk 45'likleri 1962'de yayımlanan Manço ve Harmoniler, "Twistin Usa / The Jet", "Do The The Twist / Let's Twist Again" ve "Çıt Çıt Twist / Dream Girl" adlı üç 45'lik yaptı.

Barış Manço, Belçika Kraliyet Akademisinde 1963-1971'de resim, grafik ve iç mimari eğitimi aldı.

Fransızca dört parçadan oluşan mini albümünü (EP) 1964'te çıkaran sanatçı, 1968'de, genç gitaristler Mazhar Alanson, Fuat Güner, baterist Ali Serdar ve bas gitarist Mithat Danışan'dan oluşan Kaygısızlar grubuyla çalışmaya başladı.

Manço'nun Kaygısızlar ile 1968'de çıkardığı, "Kol Düğmeleri", "Big Boss Man", "Seher Vakti" ve "Good Golly Miss Molly" parçalarını içeren plağı, oldukça geniş bir popülarite elde etti.

"Trip/Karanlıklar İçinde", "Kirpiklerin Ok Ok Eyle/Ağlama Değmez Hayat", "Kağızman/Anadolu", ve "Flower of Love / Boğaziçi" adlı plaklara imza atan Barış Manço ve Kaygısızlar'ın "Ağlama Değmez Hayat" isimli 45'liği 1969'da 50 binin üstünde satış yaparak Manço'ya ilk altın plağını kazandırdı.

BELÇİKA KRALİYET AKADEMİSİNİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Usta sanatçı, 1969'da Belçika Kraliyet Akademisini birincilikle bitirerek İstanbul'a döndü. Manço'nun gitarı ve kemençe sanatçısı Cüneyd Orhon'un kemençesiyle kaydedilen, "Dağlar Dağlar", 1970'te yayımlandı. Plak 700 binden fazla satarak, Manço'ya Platin Plak Ödülü getirdi.

Adını İstanbul'dan Güneydoğu'ya giden trenden alan "Kurtalan Ekspres" grubunu 1972'de kuran Manço, "Ölüm Allah'ın Emri" ve "Gamzedeyim Deva Bulmam" şarkılarının da yer aldığı plağı kaydetti.

Manço, 1975'te müziklerini Kurtalan Ekspres ile yaptığı "Baba Bizi Eversene" isimli filmde başrol aldı.

Lale Çağlar ile 18 Temmuz 1978'de evlenen sanatçının Doğukan ve Batıkan adlı iki çocuğu oldu. Sanatçı, 1988'de TRT 1'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve eğlence programı olarak başlayan 7'den 77'ye adlı televizyon programını hazırlayıp sundu. Program, 1998 yılının haziran ayında 378. kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda ulaşılması zor bir rekoru kırdı.

KALP KRİZİ NEDENİYLE 1 ŞUBAT'TA VEFAT ETTİ

Barış Manço, 200'den fazla beste ile 12 altın ve 1 platin albüm kazandı. Sanatçının besteleri Arapça, Japonca, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerine çevrilerek farklı sanatçılar tarafından yorumlandı.

Sayısız ödülün sahibi olan ve 1991'de devlet sanatçısı unvanı alan sanatçı ayrıca Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktora unvanı, Uluslararası Teknoloji Ödülü, Japonya Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü, Belçika Krallığı Leopold II Şövalyesi Nişanı, Fransız Kültür Bakanlığı Edebiyat ve Sanat Şövalyesi Nişanına layık görüldü.

Dünya çapında hayranları olan sanatçı, 31 Ocak 1999'da Moda'daki evinde kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde, 1 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Sanatçının doğum günü dolayısıyla, 5 Ocak'ta Babylon'da Manço şarkılarının yorumlanacağı "Barış Manço Doğum Günü Kutlaması" adlı konser gerçekleştirilecek.

BARIŞ MANÇO SÖZLERİ

OğuIIarımın isimIeri doğdukIarı gün akIıma geIdi. BeIki de doğunun ve batının barış içinde oImasından doIayı bu isimIeri koymuşumdur.

Bir kişinin adı en son ne zaman teIaffuz ediIirse o gün öImüş oIuyor insan. Yani fizik oIarak bu dünyayı terk etmek çok da önemIi bir şey değiI. NasıI oIsa günün birinde hepimiz terk edeceğimiz için ve miIyarIar terk ettiği için. Ama adınız anıImadığı gün gerçek anIamda bu dünyayı terk etmiş oIuyorsunuz.

GençIerimizin üIkemizi iyi yerIere getireceğinden eminim; biz onIara köstek oImayaIım yeter

Ben bir şarkıcı, besteci oIarak bu dünyaya geImedim. DüşünceIerimi aktarmak üzere geIdim. Bu; gün geIdi şarkı söyIemekIe oIdu, gün geIdi bir teIevizyon programında çocuğun saçIarını okşamakIa oIdu.

YıIIardır sürüp giden bir pay aIma çabası, topu topu bir diIim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tabIosuna. Kimi tatIı peşinde kimininse tuzu yok.

Hiç bir AIIah’ın kuIu, hiç birşeyi Iaf oIsun diye yapmıyor. Bunun karşıIığı bazen maddeyIe, bazen maddenin dışı manevi şeyIerIe, bazen her ikisiyIe öIçüIür.