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Barışmak istemeyen hemşire sevgilisini öldürdü

KKTC’ye yerleşip çalışma izni aldıktan sonra Mağusa Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak göreve başlayan Halime Çetin, anlaşmazlık nedeniyle 2 yıldan beri birlikte olduğu Hayrettin Özcömert’ten ayrıldı.

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KKTC’ye yerleşip çalışma izni aldıktan sonra Mağusa Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak göreve başlayan Halime Çetin, anlaşmazlık nedeniyle 2 yıldan beri birlikte olduğu Hayrettin Özcömert’ten ayrıldı. Ancak iddiaya göre Özcömert, genç kadını barışması için sürekli rahatsız etmeye devam etti. Çevresine yaşadığı rahatsızlığı anlatan hemşire Çetin, eve gelen eski sevgilisini polise de şikayet etti.

Önceki akşam yine eve gelen Özcömert, barışma isteğini yineledi. Genç kadının ‘hayır’ yanıtı vermesi üzerine bir anda silahını çıkaran Özcömert dört el ateş etti. Çetin’i yatak odasında öldüren Özcömert daha sonra kapının önüne çıkarak çenesine dayadığı av tüfeği ile iki kez de kendisine ateş etti. Hemşire Çetin olay yerinde yaşamını yitirirken, Özcömert ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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