Bartın’da geçtiğimiz hafta cinsel taciz suçundan yakalanarak tutuklanan 24 yaşındaki T.Y suç makinesi çıktı

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan zanlı suçlarını bir itiraf etti ve faili olduğu olayları soğukkanlılıkla bir bir anlattı. Civar illerdeki birçok faili meçhul birçok taciz olayı da yeniden incelemeye alındı. Zanlının itiraflarından bazı bölümler şöyle:

“BALKONDAN GİRDİM”

“17 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Bartın müftülüğü civarında dolaşırken zemin kattaki bir evin ışığının yandığını gördüm. Pencere kapalıydı ancak perdesi açıktı. Evin içinde üzerinde etek olan bir kadın gördüm. Biraz ileriye gittim, saatin geç olmasını bekledim. 03.00 gibi geri döndüm. Evin önüne geldim. Işıklar kapalıydı. Arka bahçeye geçtim. Balkon kapısı hafif açıktı. İçeri girdim. Oturma odasında bir kadın yüzüstü yatıyordu. Gecelik tarzı birşey vardı. Yanına gittim, yanında bir de çocuk vardı. Tahrik edecek şekilde dokunmaya başladım. (...) Uyanmadı. Sonra üzerindekini indirdim. Uyandı, ‘Sen kimsin!’ dedi. Ben de ‘Bağırma, gideceğim’ dedim. ‘Çık evimden’ dedi. Ben de balkon kapısından çıkarak oradan uzaklaştım. Pişmanım”

“BENİ ÖLDÜRME”

“Yaklaşık iki ay kadar önce paraya ihtiyacım olduğundan Tuna mahallesindeki evlerden hırsızlık yapmaya gittim. Köprünün kenarındaki iki katlı evi gözüme kestirdim. Saat 01.30 sıralarıydı. Evin camı hafif açıktı. Pencere yerden yaklaşık bir metre yükseklikte olduğu için kolayca içeriye girdim. Evin içerisinde ışık yanmıyordu. Evin içerisinde ilerledim. Koltuğun üzerinde yaşlı olduğunu anladığım bir kadın yatıyordu. Yanına gittim ve sarıldım. Kadın ‘Hastayım, beni öldürme herşeye razıyım ama öldürme’ dedi. (Nasıl tecavüz ettiğini anlatıyor) ... Sonra evden çıktım, gittim. Pişmanım”

“ANNESİNE BAĞIRINCA KAÇTIM”

“Yaklaşık 3 ay önce Çaydüzü mahallesinin iç kısımlarında üç katlı bir evin ilk katının ışıkları yanıyordu. Saat 01.00 sıralarıydı. Oradaki bir arkadaşımı ziyarete gidiyordum. Bu evin balkon kapısı ve penceresi açıktı. Oradan genç bir kızın sesini duydum. Annesine ‘Ben duş alacağım’ dedi. Ben oradan 5 dakika uzaklaştım ve geri geldim. Banyonun ışığı yanıyordu. Orada gördüğüm bir sandalyenin üzerine çıkarak banyonun penceresinden baktım. 20’li yaşlarda bir kız vardı. Beni görünce annesine bağırdı. Hemen oradan uzaklaştım. Pişmanım”

( Milliyet)