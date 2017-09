Barzani son dakika kararından caydı mı Barzani referandum açıklaması iptal mi olacak

Referandum ile ilgili bir son dakika açıklaması bekleniyor. Barzani son dakika açıklaması ve yeni gelişmeleri bu haberimizde sizler için derledik. Barzani, "referandum" kararından geri adım atıp atmayacağı bugün yapacağı açıklama sonrası netleşmiş olacak. Türkiye'nin gayrimeşru ilan ettiği IKBY referandumu ile ilgili gözler Barzani'nin saat 16.00'da yapacağı açıklamaya çevrildi. referandumun iptali için Türkiye ve ABD'den uyarılar peş peşe geliyor. Öte yandan Şii Ulusal Koalisyonu ile IKBY heyeti yaptığı görüşmede referandum konusunda anlaşamadıklarını açıkladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başta Türkiye ve bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen bağımsızlık referandumundan vazgeçmeyen Barzani, nihai kararını bugün açıklayacak. IKBY'nin başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'in Salahaddin kasabasında öğlenden sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi. Açıklamada, basın toplantısının detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, bölgenin en sıcak gündemi olan sözde referandum hakkında olması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Öte yandan, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonunun yaptığı yazılı açıklamada, referandum sürecine ilişkin yerel saatle 16.00 sularında bir basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.



FELAKETE NEDEN OLUR



Türkiye Barzani'nin refedrandumdan vazgeçmesi için peş peşe uyarılar yaptı. Dün Başbakan Binali Yıldırım vazgeç çağrısı yaparken bugün de son uyarılar Başbakan Yardımcıları Fikri Işık ve BEKİR BOZDAĞ'dan geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti referandumun iptalini istemektedir, ertelenmesini değil. Ertelemek demek ileriki bir tarihte yeniden yapılmasına rıza demektir. Bizim bu referandumun ileriki bir tarihe yapılmasına da rızamız yoktur. Referandumun tekrarlanmamak kaydıyla iptalini talep ediyoruz çünkü böylesi bir referandum, bugün de yarın da ileriki bir tarihte de bölgede çok büyük sıkıntılara, önü alınmaz yangınlara, felaketlere sebep olacak bir referandumdur" dedi.



FAYDASI YOK VAZGEÇ...



Referandumun Kuzey Irak'a da, bölgemize de özellikle bizim coğrafyamıza da hiç bir fayda getirmeyeceği çok açık" diyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise şunları söyledi: "Referandumun kısa vadede iç siyasi tartışmaların belki ötelenmesi açısından bir faydası olabilir. Kuzey Irak yönetimin ama bunun bölgeye ve bölge halkına hiç bir şekilde faydasının olmayacağını düşünüyoruz. Bakınız Bölgede yeni nifak tohumları ekmenin, bölgeyi yeni bir kan deryasına çevirmenin, başta Kuzey Irak halkı olarak hiç kimseye bir faydası yok. Bu çok açık ki bölge üzerinde oynana oyunların iyi niyetle de olsa, bu bölgeye taşınmasıdır. Burada; siz düşünün ki dünya da devletler birleşik, birleşik devletler olma noktasına doğru yürürken, birliktelikler artarken, bölgede daha fazla devletçikler oluşturmanın ne kadar büyük tenakus olduğunu hepimizin görmesi lazım. Bu referandumu açıkça destekleyen bir tek ülkenin İsrail'in olmasının da aslında başlı başına düşünülmesi gereken bir durum olduğunu özellikle Kuzey Irak yönetiminin düşünmesi lazım. Türkiye Kuzey Irak'ın dostudur, Kuzey Irak halkı bizim bin yıldır kader birliği yaptığımız bir halktır. Türkiye'de dosttur hem de kara gün dostudur. Şunu unutmayın cehennemin taşları iyi niyet taşları ile örülür. Hiç kimse ben yanlış yapıyorum diye bir yola çıkmaz. Hiç kimse bu yolun sonu karanlıktır diye çıkmaz, ama tarih göstermiştir ki pek çok adım, sadece o adımları atan insanların içinde yaşadığı toplumları da bölgeyi de felakete sürüklemiştir. O açıdan yeni bir felakete sürüklenememek için bizim ülke olarak tavrımız bu referandumdan bir an önce vazgeçilmesi. Bununla ilgili temaslarımız, gayretlerimiz, çabalarımız her yönüyle sürüyor ve sürecek."



BİR UYARI DA ABD'DEN



ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yarın "anayasaya aykırı" referandumu düzenlemesi halinde bölgede karışıklık çıkabileceği uyarısında bulundu.Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Irak'taki ABD vatandaşlarını, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumunu düzenlemesi halinde çıkabilecek muhtemel karışıklığa karşı uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olası bir duruma karşı, ABD'nin Irak'taki diplomatik misyonunun sınırlanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Özellikle ABD vatandaşları, Irak merkezi hükümeti ve Kürdistan Bölgesi arasındaki tartışmalı bölgelerde seyahat etmekten kaçınmalıdır." uyarısı yapıldı.



KYB'DEN ÇAĞRI



KYB'nin Kerkük Teşkilatı, Irak Federal Mahkemesi tarafından "anayasaya aykırı" bulunan sözde referandumun kentte düzenlenmesi hakkında yazılı açıklama yaptı. Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde böylesi bir süreçte referandum yapılmasına karşı çıkılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Kürdistan Bölgesinin geneli, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde referandumun daha uygun bir zamana ertelenip, dış ve iç destek garanti altına alındıktan sonra yapılmasından yanayız."



Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) yakınlığıyla bilinen Basnews'in haberine göre, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Kerkük kentinde KYB'li yetkililerle bir araya geldi. Süleymani'nin referandumun özellikle Kerkük'te yapılmasına karşı çıkılmasını istediği iddia edildi. Irak Parlamentosu tarafından geçen hafta görevden alınan KYB'li Vali Necmeddin Kerim ise dün gazetecilere yaptığı açıklamada referandumun kentte de düzenleneceğini belirtmişti. KYB Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar dünkü yazılı açıklamasında, "KYB olarak, dünya, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin içerisinde olduğu durumu göz önünde bulundurarak, dost ülkeler ve Birleşmiş Milletler'in (BM) sunduğu teklifin dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz. Teklifin dikkate alınması, halkımızın gerçekleştirmek istediği stratejik hedeflere hizmet ediyor." ifadelerini kullanmıştı.



TARTIŞMALI REFEFRANDUM



IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle bir araya geldikten sonra 25 Eylül'de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeleri de kapsayacak şekilde sözde referandum yapacaklarını duyurmuştu. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'nin tek taraflı referandum kararının "anayasaya aykırı" olduğunu belirterek sonucu tanımayacaklarını söylemiş, Irak Federal Mahkemesi de aynı gerekçeyle referandumun geçersiz olduğuna ve durdurulmasına karar vermişti.ABD ise büyük tartışmalara neden olan referandum kararı hakkında "seçilen yolun çok riskli olduğunu" kaydederek kararın acilen iptal edilmesini istemişti.



BİR GÜN KALA ANLAŞAMADILAR



Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyeti, referandumda ısrarcı olduklarını ve bundan sonra da Bağdat ile diyaloğa devam etmek istediğini belirtirken, Şii Ulusal Koalisyonu ile referandum konusunda anlaşamadıklarını bildirdi.IKBY heyeti adına basın toplantısında konuşan Roj Nuri Şaves, "Görüşlerimizi açıkça ve çekinmeden koalisyondaki dostlarımıza bildirdik. Diyaloğun 25'in sonrasında da sürmesini istedik. Onlar ise diyaloğu sadece referandum öncesi destekleyeceklerini ifade etti" dedi.



Şİİ KOALİSYON: KRİZLE İLGİLİ ANLAŞAMADIK



Şii Ulusal Koalisyonu üyesi Ali Allak'ta, Kürt heyetle referandum konusunda anlaşmadıklarını belirterek, "Kürt kardeşlerimizin referandumda ısrarcı olduğunu gördük. Biz de buna kökünden karşı olduğumuzu ifade ettik. Dolayısıyla krizle ilgili anlaşamadık" diye konuştu.



"HÜKÜMETİ DESTEKLEYECEĞİZ"



Hükümetin referanduma karşı tavrının net olduğunu dile getiren Allak, bu konuda Irak’ın birliğini esas alacak tüm önlemleri destekleyeceklerini söyledi.



ASKERİ MÜDAHALE SEÇENEĞİ



Tartışmalı bölgelerde referandumun yapılması halinde hükümetin askeri müdahale ihtimali sorusuna Allak, hükümetin diyaloğu desteklediğini kaydederek, askeri müdahale anlamında atılacak adımların ise hükümetin yetkisi ve kararı dahilinde olduğunu aktardı.



MESUT BARZANİ DÜN AKŞAM NELER SÖYLEDİ?



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak Federal Mahkemesinin 'anayasaya aykırı' kararı aldığı referandumun bu saatten sonra ertelenmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Fransa’nın Bağdat Büyükelçisi Bruno Aubert'i Erbil'in Salahaddin kasabasındaki konutunda kabul etti.







Aubert ile büyük tartışmalara sebebiyet veren referandumu konuşan Barzani, referandum kararının halka ait olduğunu, zamanında yapılacağını ve bu saatten sonra ertelenmeyeceğini bir kez daha yineledi.



Büyükelçi Aubert ise Fransa’nın halk taleplerine karşı olmadığını belirterek, “Biz temelde referandumun yapılmasına karşı değiliz. Sadece şu an DEAŞ ile mücadeleyi aksatacağı düşüncesinde olduğumuz için şu an yapılması taraftarı değiliz.” ifadelerini kullandı.



KUZEY IRAK REFERANDUMU SON DAKİKA HABERLERİ



Talabani'nin oğlu Bafel Talabani, Barzani ile referandumun ertelenmesi konusunda anlaştıklarını duyurdu. Öte yandan K24’e konuşan KDP’li yetkililer ise Talabani’nin açıklamasının yalnızca PUK’u bağladığını, KDP’nin erteleme için anlaşma yapmadığını söylediği öne sürüldü.KDP'nin açıklamasının ardından Bafel Talabani Facebook paylaşımını kaldırdı.



Kuzey Irak referanduma gidiyor. ABD ve DEAŞ'a karşı mücadele veren koalisyon bünyesindeki bazı ülkeler ise böyle bir adımın mücadeleyi zayıflatacağı gerekçesiyle referandumun 2 yıl ertelenmesini talep ediyor. IKBY lideri Mesud Barzani ise erteleme için artık çok geç olduğunu, referandumun yapılacağını söylüyor. Türkiye ve İran referandumun düzenlenmesine karşı. Ankara'dan yapılan açıklamalarda referandumun tarihi bir hata olacağı ve beraberinde sadece bölgesel değil, küresel bir krizi getireceği uyarıları yapılıyor.



AK Parti Of İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, 'Boşuna uğraşmayın. Bir tarafta referandum yapacaklar, öbür tarafta bilmem ne yapacaklar. Ne yaparsanız yapın, hangi tezgahı ortaya koyarsanız koyun ama bir tek şeyi yapmaya sakın çalışmayın. Kimse Türkiye'nin gücünü sınamaya kalkmasın. Biz gerekli cevabı veririz.' dedi.



IKBY Başkanı Barzani'nin bağımsızlık referandumuyla ilgili nihai kararını açıklayacağı iddia edilen bugünkü basın toplantısı, yarına ertelendi.







MGK'DAN KUZEY IRAK BİLDİRİSİ



Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararı almasına ilişkin bir bildiri yayınlandı.



"IKBY'nin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenleyeceğini açıkladığı referandumun gayrimeşru niteliği ve kabul edilemezliği bir kez daha belirtilmiştir." vurgusu yapılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:



"Türki·ye’ni·n mi·lli· güvenliğini doğrudan tehdit eden bu adımın, Irak'ın si·yasi· birliği ve toprak bütünlüğü i·le birlikte, bölgeni·n barış, güvenlik ve istikrarı i·çi·n de tehdit oluşturan vahi·m bi·r yanlış olduğu kuvvetle vurgulanmıştır. IKBY yöneti·mi·, vaki·t varken referandum kararından vazgeçmeye davet edilmiştir. Bu takdi·rde, Irak Merkezi· Hükümeti· i·le IKBY arasındaki meseleleri·n görüşmeler yoluyla ve anayasal temelde çözüme kavuşturulması i·çi·n Türkiye’nin elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğu kaydedilmiştir.



Kuzeyiyle birlikte tüm Irak'ın; Araplar, Kürtler, Türkmenler, Ezidiler, Keldaniler, Süryaniler ve diğer toplumsal gruplardan oluşan çoğulcu yapısının, ancak ülkeni·n toprak bütünlüğü temeli·nde korunabileceği belirtilmiştir. Türki·ye’ni·n yanı sıra, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi·, uluslararası toplum ve Irak Merkezi· Hükümeti·ni·n de kabul etmediği bu yanlışta ısrar edilmesi hali·nde, Kuzey Irak'la birlikte bölgemi·zi·n tamamına zarar verecek vahim sonuçların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu i·fade edilmiştir. Tüm ikazlarımıza rağmen bu referandumun yapılması hali·nde Türki·ye, i·ki·li· ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar."

ABD İKİNCİ KEZ UYARIYOR



Barzani, bağımsızlık referandumundan geri dönüş yok dese de bu konuda ABD'den yeni bir uyarı geldi.



ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, "Bağımsız referandumu Irak anayasasina uygun olmalı. Irak'ın geleceğinin tayini, Erbil ve Bağdat yönetimi arasındaki uzlaşıya dayalı olmalı" ifadelerini kullandı.



ABD'NİN İLK UYARISI



ABD Dışişleri Bakanı Rix Tillerson, daha önce Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi arayarak IKBY'nin referandum kararını desteklemediğini söylemişti.