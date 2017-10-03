Başakşehir Belediyesi Başkanı kim olacak?

Yeni Başakşehir Belediyesi Başkanı kim oldu sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yerini Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a devretti. Uysal’ın boşalan koltuğuna kimin oturacağı ise merak konusu haline geldi. İstanbul Valiliği'nden konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45.Maddesi hükümleri doğrultusunda, Başakşehir Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanı'nı seçmek üzere Başakşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 04/10/2017 Çarşamba günü saat 15:00'da toplanması Valiliğimce uygun görülmüştür” cümlesine yer aldı. Yapılacak olan seçimin ardından yeni belirlenen kişi Başakşehir Belediye Başkanı olacak. Yerel mecliste yapılacak olan seçimde AK Parti ve CHP grubundan 2 aday yarışacak. Başakşehir Belediyesi Başkanı kim oldu sorusunun cevabı haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

VALİLİK'TEN DUYURU

İstanbul Valisi Vasip Şahin adına İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince 28.09.2017 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 45.Maddesi hükümleri gereğince yapılan seçimde, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın seçilmesi nedeniyle Başakşehir Belediye Başkanlığı makamı boşalmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45.Maddesi hükümleri doğrultusunda, Başakşehir Belediye Meclisinin, yeni Belediye Başkanı'nı seçmek üzere Başakşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 04/10/2017 Çarşamba günü saat 15:00'da toplanması Valiliğimce uygun görülmüştür. Anılan yer, tarih ve saatte, 5393 sayılı Belediye Kanununun 45.Maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya Belediye Meclis Üyelerinin katılımları gerektiği 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur"

YENİ İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL OLDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, canlı yayında yaptığı açıklamada, 'Sayın Kadir Topbaş’ın istifasıyla boşalan başkanlık için temayüle 337 arkadaşımız katıldı. Genel Başkanımızın tavsiyesiyle Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu. Mevlüt Kardeşimizi tebrik ediyorum' dedi.

MEVLÜT UYSAL KİMDİR?

Mevlüt Uysal 1966 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilendi, siyasi ve sosyal çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle uğraştı. AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı oldu.

2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olan Uysal, 127 bin 482 seçmenden, oy kullanan 103 bin 111’inin 39 bin 72’sinin oyunu alarak Başakşehir Belediye Başkanı seçildi.

2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adayı olarak ikinci kez seçime giren Uysal, sandığa giden 190 bin 906 seçmenden 92 bin 559 seçmenin oyunu alarak ikinci kez Başakşehir Belediye başkanlığı koltuğuna oturdu.

Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.