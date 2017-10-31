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Başakşehir'de anne ve kızı evlerinde ölü bulundu

Başakşehir'de anne ve kızı evlerinde ölü bulundu. İlk inceleme sonrası anne ve kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. İlk inceleme sonucu anne ve kızının sobadan sızan gaz sonucu öldüğü belirtildi.

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Olay, Güvercintepe Mahallesi'de 3 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 23.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş aramaya giden evin oğlu akşam saatlerinde eve gelip kapıyı açtığında dumanlar çıktığını gördü. İçerideki odaya girdiğinde ise annesi Ceyran Çakmak (72) ve kız kardeşi Sevlay Çakmak'ı (37) baygın halde yerde yatarken buldu. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa süre içinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
 
ANNE VE KIZI KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ
Yapılan ilk incelemede anne ile kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Savcı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek içeride yaklaşık 2 saat detaylı bir araştırma yaptı. Savcı ile olay yeri inceleme ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından cesetler Adlı Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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