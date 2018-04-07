Başakşehir'de tanker kaydı cadde savaş alanına döndü
Başakşehir'de arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı.
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