Başbakan Yıldırım, Ahi kıyafeti giydi

Başbakan Yıldırım, Yılın kalfası ödülünü Miray Çakmak'a verdi.

Başbakan Yıldırım, Yılın Ahisi ödülünü Ali Saraç'a verdi.

Başbakan Yıldırım, Ahilik Hizmet Ödülünü Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan'a verdi.

Başbakan Yıldırım, Ahilik Haftası'nda ödül alanlar ile fotograf çektirdi.

Başbakan Yıldırım'a, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de eşlik etti.