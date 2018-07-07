Başkale'de 26 yabancı uyruklu yakalandı
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 26 yabancı uyruklu yakalandı.
- İHA
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Ilıcak Mahallesi'nde bir grubu durdurdu. İncelemede yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5'i çocuk 26 Afganistan uyruklu, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Güvenlik güçlerince yemek ikram edilen yabancı uyruklular, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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