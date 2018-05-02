Başkan Uysal, 'Doğudan İstanbul'a Kadın Eli Sergisi'nin açılışını yaptı

El emeği göz nuru ürünlerin satışından elde edilen gelirin Güneydoğulu kadınlara döneceği "Doğudan İstanbul'a Kadın Eli Sergisi"nin açılışına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra eşi Hatice Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşi Şeyma Şahin, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ile çok sayıda davetli katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde GAP İdaresi Başkanlığına bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezleri'nde (ÇATOM) kadınlar tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulduğu "Doğudan İstanbul'a Kadın Eli Sergisi" 12.kez Sultanahmet Meydanı'nda açıldı.

GAP, Dünyada Sayılı Projelerden Biri

Açılışta konuşan Başkan Uysal, Sultanahmet Meydanı'nın Türkiye'nin en fazla turist çeken merkezlerinden birisi olduğunun altını çizerek, “ÇATOM'lu kadınların el emeği göz nuru ürünlerini burada sergilemekten büyük mutluluk duyuyorum. Sergimiz Ramazan ayına kadar burada misafirlerini ağırlayacak” söyledi.

GAP'ın dünyada sayılı kalkınma projelerinden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, “Vatandaşımızın ürettiği el ürünlerinin İstanbul'da sergilenmesi ve bunların insanlara ulaştırılması önemlidir. İnanıyorum ki, bu, İstanbul ile GAP bölgesindeki insanlarımız arasında ayrı bir bağ oluşturacak. Doğusuyla batısıyla hep beraber el ele verdiğimiz zaman daha iyi kalkınmış olacağız” diye konuştu.

Kursiyer Değil, İş Kadını

Serginin farklı kültürdeki insanları buluşturması adına önemli bir misyonu yerine getirdiğini kaydeden Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü:

“GAP idaremizin 9 ilde 45 merkezde yapmış olduğu çalışmayla Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu İSMEK’in çalışmaları birbirlerine paralellik arz ediyor. Aslında aynı şeyler. İnsanlarımıza, kadınlarımıza kendi kabiliyetlerini ortaya koyabilme, bir şeyler üretebilme ve ürettiklerini diğer insanlara ulaştırabilme adına gerçekten çok güzel bir faaliyet. İnanıyoruz ki, buralarda yapılan çalışmalar ile kendi ürettiklerini, kendi başlarına satıp ayrı bir ticari işletme kurabilen yeni girişimciler, iş kadınlarımız çıkacaktır. Sadece bu sergi ile değil ÇATOM'un yapmış olduğu bu çalışmalar ile kadınlarımız kursiyer kadın değil birer iş kadını olacaklardır. Anadolu'muz çok farklı kültürlerin bir araya geldiği bir mozaiktir. Bu tür çalışmaların İstanbul'da sergilenmesinin GAP bölgesindeki çalışmaları hızlandırmasına ve ülkenin birbiriyle kaynaşmasına vesile olmasını diliyorum.”

VALİ ŞAHİN: “HER GEÇEN YIL SERGİLENEN ÜRÜNLERDE KALİTE ARTIYOR”

Sergi açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin’de GAP Bölgesinden gelen kadınların el emeği göz nuru ürünlerini İstanbul'da sergilenmesini çok önemli bulduğunu söyledi. Şahin şöyle devam etti: “GAP, kuzey yukarı Mezopotamya dediğimiz bölgenin oluşturduğu bir alan. Orada Anadolu medeniyetlerinin büyük bir kısmı bu bölgede de eserlerini üretmiş. Baktığımızda Anadolu'nun tamamı bir açık hava müzesi gibidir. Sanki her tarafı bir medeniyet sembolü, bir medeniyet abidesidir. Yerin altında ve üstünde bir sürü eser, bu toprakların aslında ne kadar zengin olduğunun ispatı gibi duruyor."

Zengin Anadolu medeniyetinin bir izdüşümü olarak kadınların ürünlerinin Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından gelen insanlara Sultanahmet Meydanı’nda sunulacağını aktaran Vali Şahin, "Tabi ÇATOM'lar, GAP bölgesel kalkınma planının bünyesinde oluşturulan ve özellikle evinde oturan, imkanlar nedeniyle ya da başka sebeplerle belli seviyenin üstüne çıkmamış, eğitim imkanı bulamamış hanımlarımızın kendine olan güvenini artırma ve iş gücüne katılım sağlama adına onları cesaretlendirmek için önemli bir görev ifa ediyor. İnşallah her geçen sene burada sergilenen ürünlerin kalitesi, niteliği, o sanatsal tarafı bir seviye kat ediyor, yükselmesine sahne oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bundan daha da güzelini hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz de, bölgeler arası kalkınmışlık farkını ortadan kaldırmayı, kırsal alanda verimliği ve istihdamı artırarak ulusal düzeyde iş imkanı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, Güneydoğulu kadınların ürettikleri en güzel ürünleri, İstanbul'da sergileme fırsatı verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ÇATOM'lu kadınlar, Başkan Uysal ve eşi Hatice Uysal ile İstanbul Valisi Şahin ve eşi Şeyma Şahin’e el emeği göz nuru ürünlerinden hediyeler takdim etti. Kurdele kesiminin ardından da konuklar sergiyi gezerek el emeği göz nuru ürünleri yakından inceleyerek alış veriş yaptı.