Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Başkasına ait mezarlığı internette satışa çıkarmış

Gaziantep'te bir kişinin başkasına ait aile mezarlığını bir alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkardığı belirlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gaziantep'te bir kişinin başkasına ait aile mezarlığını bir alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkardığı belirlendi.
 
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün, yerel bir gazetede yer alan "satılık mezarlık" haberi üzerine araştırma başlattığı belirtildi.
 
Araştırma sonucu M.Y'nin, Asri Mezarlık'taki Aktekin Akkılıç'a ait aile mezarlığını, sahibinin izni ve haberi olmadan bir alışveriş sitesinde satışa çıkardığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Habere konu olan M.Y'ye karşı hem vatandaşlarımızın hem de belediyemizin hakkını hukuk önünde savunacağız. Büyükşehir Belediyesi encümeninin kararına göre, aileye tahsis edilen ve mücbir sebepler nedeniyle kullanılmayan mezarlar, mezar sahibinin talebi ve mezarlıklar şube müdürlüğünün onayıyla sadece belediyeye iade edilebilir, başkalarına devredilemez. Bu nedenle bu tarz ilanlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Vatandaşların, bu yönde alınan belediye meclis kararına karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan atışlı tatbikat

TSK´dan atışlı tatbikat

Banyonuza koymamanız gereken eşyalar

Banyonuza koymamanız gereken eşyalar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA