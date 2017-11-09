Başkent’te oto yangını
Ankara’da bir anda alev alarak yanan otomobil, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alev topuna dönen araçtaki yangını itfaiye ekipler söndürdü.
- İHA
Yangın akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir otomobilde belirlenemeyen bir nerenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevlerin etkisiyle araç kısa sürede alev topuna döndü.
Alev alev yanan aracı gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre sonra yangına müdahale eden ekipler, alevleri kotrol altına aldı.
Olayda can kaybı yaşanmazken, araç küle döndü.
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