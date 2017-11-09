Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Başkent’te oto yangını

Ankara’da bir anda alev alarak yanan otomobil, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alev topuna dönen araçtaki yangını itfaiye ekipler söndürdü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yangın akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan bir otomobilde belirlenemeyen bir nerenle yangın çıktı. Hızla yayılan alevlerin etkisiyle araç kısa sürede alev topuna döndü.

Alev alev yanan aracı gören vatandaşlar itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre sonra yangına müdahale eden ekipler, alevleri kotrol altına aldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, araç küle döndü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fox'tan bir skandal daha!

Fox'tan bir skandal daha!

2600 yılında Dünya yok olabilir

2600 yılında Dünya yok olabilir

Dünyanın kaderi Giza’daki Büyük Sfenks'te mi gizli?

Dünyanın kaderi Giza’daki Büyük Sfenks'te mi gizli?

ASELSAN'ın gözde silahı Sarp ilk kez tanıtıldı

ASELSAN'ın gözde silahı Sarp ilk kez tanıtıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA