Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Başkentte trafik kazası: 4 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 81 AN 932 plakalı otomobil, Atapark ile Gaziler caddelerinin kesişiminde F.Ö'nün kullandığı 06 MCB 80 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası F.Ö. ile aynı araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. 81 AN 932 plakalı otomobilin sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı belirtildi. Olayın ardından araçta ayağı sıkışan bir kişi, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanatçı Kabaklı’nın geçirdiği kaza anı kameralarda

Sanatçı Kabaklı’nın geçirdiği kaza anı kameralarda

Fatih Sultan Mehmed`in bilinmeyen gerçekleri

Fatih Sultan Mehmed`in bilinmeyen gerçekleri

MEB sınavla öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı

MEB sınavla öğrenci alacak lise ve kontenjanları açıkladı

Zayıflayım derken kilo aldıran besinler

Zayıflayım derken kilo aldıran besinler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA