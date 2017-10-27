Başkentte yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan yangın iki katlı bir binanın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi 4. Sokak'ta Yılmaz T'ye ait boş durumdaki gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri sokakların darlığı nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti.

Alevlerin çevredeki binalara sıçraması ihtimali üzerine bu evlerde yaşayan kişiler tahliye edildi.

Yaya yoluyla ulaşımın sağlanabildiği gecekondunun olduğu sokağa metrelerce uzunlukta hortum çeken itfaiye ekipleri, binayı saran alevlere zor koşullarda müdahalede bulundu.

İtfaiye tarafından yaklaşık iki saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası söz konusu bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.